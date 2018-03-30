Rektör Gönüllü'den Kahta MYO’ya ziyaret

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile birlikte Kahta Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Gönüllü'ye Kahta Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Nihat Dinç ve Öğr. Gör. Cavidan Gül Varış eşlik etti.

Kahta Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile öğle yemeğinde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Gönüllü, sıraya girerek yemeğini aldıktan sonra öğrencilerle birlikte yemek yedi. Rektör Prof. Dr. Gönüllü yemekte öğrencilerin dileklerini dinleyip sorularını cevaplandırdı.

Yemeğin ardından yüksekokul yöneticileri ile birlikte Yüksekokulda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Gönüllü, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, fiziksel alt ve üst yapı ile sosyal alanlar hakkında da bilgiler aldı.

Üniversitemiz Kahta Külliyesinde öğrenim gören öğrencilerin en uygun ortamda eğitim alabilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Öğrencilerimiz bizim evlatlarımızdır. Onlar var oldukça bizler de var olacağız. Evlatlarımızın eğitimlerini en sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için gerek eğitim-öğretim, gerek sosyal alan gerekse de çevre düzenlemesi konularında yeni çalışmalara imza atacağız" dedi.