Sanko okullarına plaket ve şilt beratı takdim edildi

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi Emekli Albay Aykut Eroğlu ile Vakıf Şehit-Gazi ve Engelli İşler Uzmanı Özkan Can, Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu ve Okul Aile Birliği Başkanı Aytül Büyüktaş'ı ziyaret ederek, gösterilen duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanko Okulları Okul Aile Birliğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere etkinlik düzenlemesinin takdir edilecek davranış olduğunu belirten Eroğlu, Genel Müdür Toklucu ve Okul Aile Birliği Başkanı Büyüktaş'a bağış plaketi ve şilt beratı sundu.

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