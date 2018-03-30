Siirt'te güvenlik korucularına hain saldırı

Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı kırsalında yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlen hain saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4'ü asker 7 kişi yaralandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "30 Mart 2018 tarihinde Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerimize bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlen saldırıda; 6 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 3 Güvenlik Korucusu, 4 asker yaralanmıştır. Yarılı güvenlik güçlerimiz ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.