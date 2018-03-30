‘Türkiye’ye minnettarız’

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Müdürü Minata Oulein Conde Bangoura, Hatay İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen ve beraberindeki heyet, Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Heyete, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Zümre ve askeri erkân eşlik etti. Kaymakam Uygur, Suriyeli misafirlere verilen hizmetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Müdürü Bangoura, "Suriyeli misafirlerimizin yaşam standartlarını incelemek üzere heyetimizle beraber buradayız. Türkiye'nin Suriyeli misafirlere yaptıkları için minnettarız, Türk halkına teşekkürlerimi iletiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin, yaşam standartlarının yükseltilmesi için eğitimden sağlığa hemen her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapı oluşturulmuş" dedi.

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