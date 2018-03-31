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Avrupa ve Türkiye ‘mükemmel’ dedi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Avrupa ve Türkiye ‘mükemmel’ dedi
'Avrupa Mükem-mellikte Başarı Ödülü'nü 2017 yılının ekim ayında, 'Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü'nü de kasım ayında alan , KalDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 19. Kamu Kalite Sempozyumu'nda mükemmellik yolculuğunda elde edilen başarılarından dolayı onore edildi. Belediye Başkanı Sayın , "2018 Yılı Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne de adayız" diye konuştu. 2013 yılında 'Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü' ve 2017 yılında 'Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü'nü alan ilk ve tek belediye olan Tarsus Belediyesi, hedeflerine adım adım ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Belediye Başkanı Şevket Can "Mükemmelliğin sonunun olmadığı bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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