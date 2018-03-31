Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Cumhurbaşkanımızı bağrımıza basacağız’

mızı bağrımıza basacağız’

Giriş Tarihi: 31.3.2018
‘Cumhurbaşkanımızı bağrımıza basacağız’
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Milletvekili Necdet Ünüvar, Adana halkının, 1 Nisan Pazar günü saat 12:00'de (yarın) 'ı bir kez daha bağrına basacağını söyledi. Ünüvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geleceğini belirterek, şunları söyledi: "Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz çalışan, mazlum ve mağdurların yanından asla ayrılmayan Cumhurbaşkanımız şehrimizi onurlandırarak, Serinevler Spor Salonu'nda kongre öncesi halkımızla buluşacak. Adanaların, Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayıp, bağrına basacağına hiç şüphe yoktur. Bu vesileyle tüm halkımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya davet ediyorum."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Cumhurbaşkanımızı bağrımıza basacağız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN