‘Cumhurbaşkanımızı bağrımıza basacağız’

TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana
Milletvekili Necdet Ünüvar, Adana halkının, 1 Nisan Pazar günü saat 12:00'de (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı bir kez daha bağrına basacağını söyledi. Ünüvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geleceğini belirterek, şunları söyledi: "Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz çalışan, mazlum ve mağdurların yanından asla ayrılmayan Cumhurbaşkanımız şehrimizi onurlandırarak, Serinevler Spor Salonu'nda kongre öncesi halkımızla buluşacak. Adanaların, Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayıp, bağrına basacağına hiç şüphe yoktur. Bu vesileyle tüm halkımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya davet ediyorum."