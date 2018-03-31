Final-Four öncesi moral depoladılar

Bu sezon 25. Cumhurbaş-kanlığı Kupası ve Kadınlar Türkiye Kupası
başta olmak üzere şampiyonluklarıyla beş kupaya ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi
yönetim kurulu, teknik heyeti ve oyuncuları Final-Four öncesi kutlama ve moral yemeğinde bir araya geldi. 20-22 Nisan tarihleri arasında Macaristan
'ın Sopron kentinde düzenlenecek olan organizasyonun heyecanını yaşayan periler gönüllerince eğlendi. Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör, zorlu ve heyecanlı Final-Four öncesi oyunculara moral ve kutlama yemeği verdiklerini vurgulayarak, başarı dileklerini iletti. Takımın yoğun bir sezon geçirdiğini ve zorlu kulvarlarda harika başarılar elde ettiğini ifade eden Eyigüngör, "Hep birlikte çok güzel bir gece geçirdik. İlk kez katıldığımız Euroleague'de Final Four
'a kalmamızı kutlayarak zorlu final öncesi oyuncularımızın moral depolamasını istedik" dedi.