İskenderun’a kimya laboratuvarı talebi

TÜMSİAD
Hatay Şube Başkanı Doğan Gülsüren ve Yönetim Kurulu üyeleri, TÜMSİAD Üyesi Ahmet Saltekin
'i ziyaret etti. Gülsüren, üye ziyaretleri programlarının çok verimli geçtiğini, ziyaretlerden edinilen birikimlerin, TÜMSİAD Hatay Şubesi
'nin yol haritasında yer alacağını ifade etti. Ahmet Saltekin de İskenderun Limanı'nın derinlik açısından Türkiye
'deki ender limanlardan biri olduğunu ancak kimya laboratuvarının Mersin
'de olmasının zaman sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Saltekin, bu anlamda İskenderun'a kimya laboratuvarı kurulmasının, limanı çok daha hareketli hale getireceğini vurguladı.