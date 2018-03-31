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İskenderun’a kimya laboratuvarı talebi

Giriş Tarihi: 31.3.2018
İskenderun’a kimya laboratuvarı talebi
Hatay Şube Başkanı Doğan Gülsüren ve Yönetim Kurulu üyeleri, TÜMSİAD Üyesi 'i ziyaret etti. Gülsüren, üye ziyaretleri programlarının çok verimli geçtiğini, ziyaretlerden edinilen birikimlerin, TÜMSİAD 'nin yol haritasında yer alacağını ifade etti. Ahmet Saltekin de İskenderun Limanı'nın derinlik açısından 'deki ender limanlardan biri olduğunu ancak kimya laboratuvarının 'de olmasının zaman sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Saltekin, bu anlamda İskenderun'a kimya laboratuvarı kurulmasının, limanı çok daha hareketli hale getireceğini vurguladı.
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İskenderun’a kimya laboratuvarı talebi
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