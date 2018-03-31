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Kalça proteziyle yıllar sonra yürüdü

Doğuştan kalça çıkığı olan bir hastaya gerçekleştirilen operasyonla ‘femur’ kısaltmalı kalça protezi takıldı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Kalça proteziyle yıllar sonra yürüdü
K.Maraş'ın Elbistan ilçesinde doğuştan kalça çıkığı olan bir hastaya gerçekleştirilen operasyonla 'femur' kısaltmalı kalça protezi takıldı. Kalça kemiği çıkığı nedeniyle yürüyemez hale gelen 48 yaşındaki , 'ne başvurdu. Ortopedi Uzmanı Dr. tarafından muayene edilen hastaya asetabulum teşhisi konuldu.

YÜRÜMEYE BAŞLADI
Dr. Yıldız, ve tarafından yapılan bir operasyonla Karateke sağlığına kavuştu. Hastanede başarılı bir operasyon yapıldığını dile getiren Yıldız, "Yapmış olduğumuz tetkikler sonucu doğduğu günden beri kalçaları çıkık ve asetabulum gelişmediğini tespit ettik. Hastaya ortopedikte en zor ve üst düzey 'femur' kısaltmalı kalça protezi ameliyatı yapıldı. Sağlığına kavuşarak düzgün yürümeye başladı" dedi.
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Kalça proteziyle yıllar sonra yürüdü
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