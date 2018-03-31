Kavgayı ayırmak isterken katil oldu

Adana
'da 5 gün önce Yakup Batan
'ı (31) av tüfeğiyle öldüren Özcan Özdemir
'in (30) kavgayı ayırmak isterken katil olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının
ifadesinde, "İki grup kavga ediyordu. Ayırmak istedim. Yakup anneme küfür etti. Ben de evden aldığım av tüfeğiyle ateş ettim" dediği öğrenildi. 'BU KIZLA NE İŞİN VAR'
Olay, 25 Mart gecesi merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Batan, kız arkadaşı G.E. (17) ile sokak içerisinde konuşmaya başladı. Bu sırada, G.E.'nin dayısının oğlu olan Ali Güzel
, Batan'a, "Senin bu kızla ne işin var?" dedi. Batan G.E. ile evlenmek istediğini söyledi. Motosikletle G.E.'nin evine gelen Batan ve Güzel burada da tartışmayı sürdürdü. HASTANEDE ÖLDÜ
Tartışmaya kısa sürede Ali Güzel'in arkadaşları R.A. (17), S.E. (17), S.B. (17) ve Ö.B. (17) karıştı. 5 kişinin saldırısına uğrayan Batan'ı gören Özcan Özdemir ise, kavgayı ayırmak istedi. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen Batan, kendisinin yanına gelen Özdemir'e, "Sen işine bak" deyip küfür etti. Bunun üzerine Özdemir de evinden av tüfeğini alıp havaya 2 el ateş etti. Batan'ın tekrar küfür etmesine öfkelenen Özdemir, tetiğe bir daha bastı. Ağır yaralanan Batan yaşamını yitirdi. 'ANNEME KÜFRETTİ' Cinayet
Büro Amirliği ekipleri, Yakup Batan'ı öldüreni yakalamak için harekete geçti. Ekipler ilk olarak Ali Güzel'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güzel, cinayeti kendisinin işlemediğini, av tüfeğini Özdemir'in kullandığı söyledi. Bunun üzerine ekipler Özdemir'i evinde yakaladı. Suçunu itiraf eden zanlının, "Kavgayı ayırmak istedim. Bu sırada Yakup anneme küfür etti. Kendisini uyardım, yine edince av tüfeğiyle ateş ettim" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.