Lise bahçesinde coşkulu şölen

Adana
Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi, 'Etwinning' programının 'Bilimpati' projesi kapsamında bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği tarih şöleni görülmeye değerdi. Şölen proje ortakları İsmail Kulak Anadolu Lisesi ve Şehit Sevda Güngör Anaokulu ile birlikte gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleşen şölene İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Hayati Koca, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Beyali Özli katıldı. Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Serdar Aydınlı "Gelecek yıllarda şölenimizi daha kapsamlı hale getireceğiz" dedi.