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Mersin’e 6 yılda 1 milyon fidan

“Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi” kapsamında 2012 yılından beri Mersin’de 1 milyon fidan toprakla buluştu

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Mersin’e 6 yılda 1 milyon fidan
'ın eşi 'ın himayelerinde 2012 yılından bu yana yürütülen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' kapsamında Mersin il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak 1 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi , gönül elçileri, sevgi ve çocuk evlerindeki çocuklar, koruyucu aileler ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte bu projeye gönülden destek olduklarını söyledi. Mersin genelinde 1 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Zeliha Su, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Emine Erdoğan ve projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Önemli günlerden birini yaşamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Törenin ardından Zeliha Su çocuklar ve törene katılanlarla birlikte, fidanları toprakla buluşturdu.
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Mersin’e 6 yılda 1 milyon fidan
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