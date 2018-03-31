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Mersin’e 6 yılda 1 milyon fidan “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi” kapsamında 2012 yılından beri Mersin’de 1 milyon fidan toprakla buluştu