Niğde’de korkutan kaza: Üç yaralı

Niğde
'nin en işlek caddelerinden Yeni Terminal Caddesi'nde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kaza
sında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi ve otobüste az yolcu bulunması olası bir faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre Abdurrahman İ. yönetimindeki 51 H 0020 plakalı toplu taşıma aracı ile Emre A. idaresindeki 51 LC 019 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada toplu taşıma aracı yan yattı, özel otomobil ise hurda yığınına döndü. Minibüste yolcu olarak bulunan Rabia Ü. hafif yaralanırken, sürücü Abdurrahman İ. ve otomobildeki Emre A. ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Rabia Ü.'nün durumunun iyi olduğu, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.