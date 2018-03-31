Özel çocukların da spora ihtiyacı var

Hasan
Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ
) Psikoloji, Özel Eğitim
Öğretmenliği ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
işbirliği ile 'Özel Gereksinimli Çocuklarda Multidisipliner Yaklaşım-1' programı gerçekleştirildi. HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Türk İşaret Dili Korosu eşliğinde gerçekleşen programda özel gereksinimli çocuklarda ruh ve beden dengesinde sporun önemi konusu tartışıldı. HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül, "Özel eğitime ve fizyoterapiye ihtiyacı olan insanların tedavileri ve eğitimleri için uğraşıyoruz ama bunun çok önemli alternatifi olan sporu atlıyoruz. Bilişsel gelişimi fiziksel gelişimden ayrı düşünemezsiniz. Gelişen dünyada büyük bir perspektifle düşünmeliyiz" dedi. VİZYONUNA YAKIŞAN ÇALIŞMA
HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay ise "Bugün gerçekleştirdiğimiz programın günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Psikoloji bölümü olsun, özel eğitim bölümü olsun, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü olsun insanla ilgili çalışmalar yaptığımız için ortak iş çıkarmaları üniversitemizin vizyonuna çok uygun bir program oldu" diye konuştu.