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Polis ve zabıtadan içki operasyonu

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Polis ve zabıtadan içki operasyonu
'in Tarsus ilçesinde polis ile zabıta kaçak içki operasyonu yaptı. Caminur Mahallesi 801 Sokak üzerinde ihbar üzerine girilen işletmede kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Satışa sunulmak üzere şişelenmiş halde kaçak içkilere el konuldu. İşletmenin ruhsatsız çalıştığı tespit edildi. İşletmeye 25902 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsat yönetmeliğinin 6'ncı maddesi hükmüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı ve işyeri mühürlendi. Başkanı Şevket Can, "Güvenlik güçlerimiz ve zabıta ekiplerimiz toplumun huzur ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Her ihbarı değerlendiriyoruz" dedi.
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Polis ve zabıtadan içki operasyonu
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