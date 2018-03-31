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Üniformasıyla nikâha koştu

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Üniformasıyla nikâha koştu
Diyarbakır Lice Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Mesut Sakallı, memleketi Tarsus'ta Suzan Öçüm ile nikâhını kıydırdıktan sonra görev yerine döndü. 8 ay önce Jandarma Uzman Çavuş olan Sakallı iki yıl önce nişanlandığı Öçüm ile mutlu sona ulaştı. Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Kızılpınar ve Gökhan Karapınar'ın nikah şahitliğini üstlendiği törende ömür boyu birlikte mutlu günlere 'evet' diyen Mesut ve Suzan'ın heyecanı görülmeye değerdi. Nikaha çiftin yakın dostları katıldı.
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Üniformasıyla nikâha koştu
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