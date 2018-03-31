Üniformasıyla nikâha koştu

Diyarbakır
Lice Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş
Mesut Sakallı, memleketi Tarsus'ta Suzan Öçüm ile nikâhını kıydırdıktan sonra görev yerine döndü. 8 ay önce Jandarma Uzman Çavuş olan Sakallı iki yıl önce nişanlandığı Öçüm ile mutlu sona ulaştı. Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Kızılpınar ve Gökhan Karapınar'ın nikah şahitliğini üstlendiği törende ömür boyu birlikte mutlu günlere 'evet' diyen Mesut ve Suzan'ın heyecanı görülmeye değerdi. Nikaha çiftin yakın dostları katıldı.