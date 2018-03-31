Akdeniz Su Ürünleri
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB
) Başkanı ve Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkan Adayı Ali Can Yamanyılmaz, kentte kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi
Bölgesi'nin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturacağını söyledi. Sarıçam ilçesinde kurulacak olan Gıda Organize Sanayi Bölgesi
'nde yer almak için şimdiden 80 firmanın başvurduğunu belirten Yamanyılmaz, bunun sektörde heyecan yarattığına dikkat çekti. Yamanyılmaz, "Gıda OSB, ASHİB'in son yıllarda yöneldiği Uzakdoğu, Amerika ve Güney Afrika
gibi yeni pazarlara yönelik stratejisi açısından itici güç görevi üstlenecek. İleri teknoloji altyapısıyla kurulacak bölgeye şimdiden gösterilen ilgi memnuniyet verici" dedi. Yamanyılmaz, ASHİB olarak sadece üyelerine yönelik hizmet üretmediklerini, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.