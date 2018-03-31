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‘Yeşil Afşin’ gönüllüleri

Giriş Tarihi: 31.3.2018
‘Yeşil Afşin’ gönüllüleri
Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu personeli ve öğrencileri, bin 30 çam fidanını toprakla buluşturdu. Yüksekokul Genel Sekreteri Nusret Karataş, Aşık Mahsuni Şerif Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dikilen her fidanın insanlığa ve doğaya büyük fayda sağlayacağını söyledi. Afşin Orman İşletme Şefliğinden temin edilen sedir ve karaçam fidanlarını öğrencilerle birlikte doğaya kazandırdıklarını ifade eden Karataş, "Baharın bu sıcak günlerinde Orman Haftası münasebetiyle ağaç olmayan arazilere dikiyoruz. Toplamda bin 30 tane fidanı toprakla buluşturduk. Buralar yeşerirse bizler daha da mutlu oluruz" dedi.
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‘Yeşil Afşin’ gönüllüleri
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