‘Elimde Valizim’ perde dedi

DÜNYA
Tiyatrolar Günü Mersin
Erdemli İlçesi Belediyesi tarafından 'Elimde Valizim' adlı oyunla kutladı. Deniz Yağmur'un kaleme aldığı ve Deniz Sandalcı'nın yönetmenliğini yaptığı iki perde halinde izleyicileriyle buluşan oyun Erdemliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Erdemli Belediyesi Tiyatro grubunun sergilediği performansı ve oyunu başarılı bulduklarını dile getiren izleyiciler, kendilerine bu imkânı tanıdıkları ve kentin sanat hayatına katkıda bulundukları için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ve şehir tiyatrosu ekibine teşekkür ettiler.