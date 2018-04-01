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‘Elimde Valizim’ perde dedi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
‘Elimde Valizim’ perde dedi
DÜNYA Tiyatrolar Günü Erdemli İlçesi Belediyesi tarafından 'Elimde Valizim' adlı oyunla kutladı. Deniz Yağmur'un kaleme aldığı ve Deniz Sandalcı'nın yönetmenliğini yaptığı iki perde halinde izleyicileriyle buluşan oyun Erdemliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Erdemli Belediyesi Tiyatro grubunun sergilediği performansı ve oyunu başarılı bulduklarını dile getiren izleyiciler, kendilerine bu imkânı tanıdıkları ve kentin sanat hayatına katkıda bulundukları için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ve şehir tiyatrosu ekibine teşekkür ettiler.
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‘Elimde Valizim’ perde dedi
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