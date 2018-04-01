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Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul’da buluştu

İstanbul’da gerçekleştirilen eğitim fuarına katılan HKÜ Temsilcileri, katılımcılar ve çeşitli üniversitelerle birebir görüşerek HKÜ hakkında merak edilen soruları cevapladı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul’da buluştu
Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcıların bir araya geldiği en prestijli üniversite eğitim fuarlarından olan; "Eurasia Workshop" İstanbul'da düzenlendi. Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan eğitim fuarına katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) önemli işbirliği ve anlaşmalar yaptı. Katılımcılar, fuardan son derece memnun kaldıklarını ifade etti.

ANLAŞMALAR YAPILDI
Yüzlerce üniversitenin buluştuğu İstanbul Eğitim Fuarı'nda üniversitelerin ve eğitim acentalarının temsilcileri, karşılıklı anlaşmalar, öğrenci değişim programları, çeşitli eğitim imkanları gibi konularda anlaşmalar ve tanıtımlar yaptı. Üniversiteler için son derece büyük öneme sahip fuara katılan HKÜ, yoğun ilgi odağı oldu. Anadolu'dan az sayıda üniversitenin katıldığı fuarda HKÜ, dünyanın çeşitli üniversiteleriyle ve katılımcılarıyla birebir görüşebilme ve anlaşabilme fırsatını değerlendirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen eğitim fuarına katılan HKÜ Temsilcileri, katılımcılar ve çeşitli üniversitelerle birebir görüşerek HKÜ hakkında merak edilen soruları cevaplayıp diğer üniversitelerden bilgi aldı. "Eurasia Workshop" fuarında fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjan, burs, uluslararası değişim programları gibi konularında detaylı bilgilere ulaşabilme imkanına sahip olundu.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul’da buluştu
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