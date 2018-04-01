Karnaval ful çekecek

Adana
'da bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Nisan'da Adana'da– Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin tanıtımı kadar ekonomisine de can katacak. 5-8 Nisan tarihleri arasında Portakalın turuncusuna ve çiçeğinin beyazına bürünecek Adana, hem eğlendirecek hem de ekonomisiyle coşacak. Karnaval heyecanını yaşamak isteyen yüzbinlerce kişinin Çukurova'ya akın etmesi Adana ekonomisine milyonlarca liralık hareket getirecek. 11 BİN YATAK KAPASİTESİ
Portakal Çiçeği Karnavalı Karnaval Koordinatörü İlhami Günsel, karnaval öncesi büyük bir heyecan yaşandığını ifade etti. Günsel, "Bu yıl karnavala yarım milyondan fazla insanın katılımını bekliyoruz. Portakal Çiçeği öncesi Adana'daki ve ilçelerindeki 11 bin yatak kapasitesi tamamen doldu. Mersin, Tarsus'ta da tüm oteller ve konaklama alanları da doldu. İlgi karşısında büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Gelen insanların mağdur olmaması için Galeria'da kamp kuracağız" şeklinde konuştu. MİLYONLUK KATKI
İki günlük karnavalın Adana ekonomisine yaklaşık 50 milyon lira katkı koyacağını ifade eden Günsel, "Ayrıca, etkinliklere Adana'dan katılacak yaklaşık 400 bin kişinin karnaval boyunca yapacağı yemeiçme, eğlence, alışveriş gibi kalemlere kişi başı ortalama en az 50 TL harcayacağını hesaba kattığımızda 20 Milyon TL civarında bir iç ticaret hacmi ortaya çıkıyor. Tüm bu rakamlara hava ve kara ulaşımı ile diğer bazı harcamalar eklendiğinde toplam 80-85 Milyon gibi bir Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisinden söz edebiliriz" dedi. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın beş yılda Adana ticaretine, tanıtımına, markalaşmasına çok büyük katkı sağladığını belirten İlhami Günsel, "Turizmde, Türkiye'de olmayan bir hizmet var Adana'da. Rekabet hizmeti fazlasıyla getirmiş durumda" diye konuştu.