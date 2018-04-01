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Kaymakamlıktan gençlere fırsatlar

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Kaymakamlıktan gençlere fırsatlar
ERASMUS - Projesi kapsamında, Hırvatistan Udruga Studio B Derneği ve Belen Kaymakamlığı işbirliği ile yürütülen "Let Me Think About It" adlı Gençlik Değişimi projesi, 8-17 Mart 2018 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Nova Gradiska şehrinde gerçekleştirildi. Projede 6'sı Türkiye'den olmak üzere Slovenya, Litvanya, Polonya ve İspanya ülkelerinden toplam 36 katılımcı yer aldı. Katılımcılar yaygın eğitim metotları eşliğinde yaratıcılık, aktif dinleme olgusu, kişisel gelişim, hedef belirleme, toplumda kendini ifade etme gibi konular üzerinde interaktif bir şekilde çalıştı.
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Kaymakamlıktan gençlere fırsatlar
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