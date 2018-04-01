Kaymakamlıktan gençlere fırsatlar

ERASMUS
- Gençlik Değişimleri
Projesi kapsamında, Hırvatistan Udruga Studio B Derneği ve Belen Kaymakamlığı işbirliği ile yürütülen "Let Me Think About It" adlı Gençlik Değişimi projesi, 8-17 Mart 2018 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Nova Gradiska şehrinde gerçekleştirildi. Projede 6'sı Türkiye'den olmak üzere Slovenya, Litvanya, Polonya ve İspanya ülkelerinden toplam 36 katılımcı yer aldı. Katılımcılar yaygın eğitim metotları eşliğinde yaratıcılık, aktif dinleme olgusu, kişisel gelişim, hedef belirleme, toplumda kendini ifade etme gibi konular üzerinde interaktif bir şekilde çalıştı.