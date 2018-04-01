“Meslek liseliler benim ‘ana’ elemanım”

BUGÜN NELER OLDU

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, meslek liselerini kapatmanın büyük bir hata olduğunu belirterek, "Geçmişte bu hatayı yaptık. Meslek liselerine gereken önem verilmedi. Bazılarımızın 'ara' olarak tanımladığı, benim 'ana' eleman dediğim işgücü sıkıntısını yaşadık ve yaşıyoruz" diye konuştu.Konukoğlu, "Girişimcilik Senin İçinde, Gözünde Büyütme" sloganı ile TOBB ETÜ'de, TOBB, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, TOBB ETÜ, Ankara Kalkınma Ajansı ve Habitat'ın düzenlediği, "g3 Geleceğin Gücü Girişimciler" konulu etkinlikte, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın sorularını yanıtladı. TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı da olan Abdülkadir Konukoğlu, sanayinin ana eleman kaynağı olarak tanımladığı meslek liselerine son dönemde ciddi önem verilmeye başlandığını anımsatarak, "İşletmeler 'ana' eleman olan meslek liseliler olmadan verimli ve başarılı performans sergileyemez. İstediğiniz kadar mühendis istihdam edin, 'ana' eleman olmadan yeterli olmaz" diye konuştu.Türkiye'de 200'e yakın üniversite bulunduğunu anlatan Konukoğlu, her üniversitede her bölümün açılması yerine, belli üniversitelerin belli alanlarda üst düzey eğitim vermesini önerdi. Konukoğlu, "Örneğin, mühendislik eğitimi 2-3 kentte bu alanda yetkin hale getirilen ve hangi alanda mühendislik eğitimi verilecekse uygulama alanı bulunan kampüslerde verilmeli. Mühendislik eğitimi verilen bölümün yanına uygulama amaçlı bir fabrika da kurulmalı, öğrenci işin püf noktasını o fabrikada uygulayarak mezun olmalı.