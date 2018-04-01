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’de eğitim işbirliği protokolü

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Osmaniye’de eğitim işbirliği protokolü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, 'Değerli Öğretmenim Projesi' ile öğretmen, idareci ve öğrencilere yönelik eğitim, konferans, seminer ve toplantıların yapılmasının amaçlandığını söyledi. Değerli Öğretmenim Projesi kapsamında, eğitim faaliyetlerine destek verdiklerini belirten Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı ise en büyük sermayenin eğitime verilen değer olduğunu belirtti.
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Osmaniye’de eğitim işbirliği protokolü
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