Şehitkamil’in ‘Bi Orman’ı daha oldu

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kadar ağaçlandırma çalışmaları için başlattığı "Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında 866 bin metrekarelik alanda 90 bini aşkın fidanı topraklaş buluşturan Gaziantep
Şehitkamil Belediyesi baharın gelmesiyle hazırlıklarını tamamladığı 16'ncı etap ormanda 30 bin fidanı daha toprakla buluşturarak bir milyon 186 bin metrekarelik alanı yeşillendirmiş oldu. Arıl Mahallesi'nde 320 bin metrekare alanda badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türünde fidanların ekildiği dikim töreninde konuşan Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Her yıl Mart ve Kasım aylarında fidan dikimi yapacağımızın sözünü vermiştik. Fidan dikim alanımız eğimli ve aynı zamanda toprak kalınlığı az olan bir bölge. Her fidan için kırıcılarla yerler açıldı, dışardan toprak getirildi. Fidanları ektikten sonra 2 yıl boyunca düzenli olarak suluyoruz" dedi.