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Şimşek’te son hazırlıklar

Yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Demirspor, teknik direktör Mustafa Uğur gözetiminde son çalışmasını yaptı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Şimşek’te son hazırlıklar
Ligde çıkış arayan Demirspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Mustafa Uğur, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirtti. Uğur, "Gazişehir maçıyla başlayacak zorlu bir döneme girdiğimizin farkındayız. Çok dikkatli hareket etmeliyiz" diye konuştu.

ÜST ÜSTE TOPLANTILAR
Takımda önemli bir eksiklerinin bulunmadığının altını çizen Uğur, "Rakibimiz ligde çıkış yakalayan bir takım. Sahasında iyi mücadele ediyor. Gerekli önlemleri aldık. Maç saatine kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbolcularımla sık sık toplantılar yaparak, Gaziantep deplasmanının ne kadar önemli olduğunu anlattım" dedi.

TARAFTAR AKACAK
Adana Demirspor'u tehlikeli bölgeden uzaklaştıracaklarını söyleyen Uğur, "Hepimizin amacı bu" şeklinde konuştu. Bu arada mavi-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar yarın Gaziantep'e akın edecek. Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor mücadelesini Süleyman Abay, Murat Şener ve Bersan Duran hakem üçlüsünün yöneteceği açıklandı.
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Şimşek’te son hazırlıklar
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