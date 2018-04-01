Şimşek’te son hazırlıklar

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igde çıkış arayan Adana
Demirspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Mustafa Uğur, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirtti. Uğur, "Gazişehir maçıyla başlayacak zorlu bir döneme girdiğimizin farkındayız. Çok dikkatli hareket etmeliyiz"
diye konuştu. ÜST ÜSTE TOPLANTILAR Takımda
önemli bir eksiklerinin bulunmadığının altını çizen Uğur, "Rakibimiz ligde çıkış yakalayan bir takım. Sahasında iyi mücadele ediyor. Gerekli önlemleri aldık. Maç saatine kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbolcularımla sık sık toplantılar yaparak, Gaziantep deplasmanının ne kadar önemli olduğunu anlattım"
dedi. TARAFTAR AKACAK Adana
Demirspor'u tehlikeli bölgeden uzaklaştıracaklarını söyleyen Uğur, "Hepimizin amacı bu"
şeklinde konuştu. Bu arada mavi-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar yarın Gaziantep'e akın edecek. Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor mücadelesini Süleyman Abay, Murat Şener ve Bersan Duran
hakem üçlüsünün yöneteceği açıklandı.