Yağmurun verdiği zararlar araştırılıyor

Mersin
'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Pamukluk Barajı'ndaki tünelin patlaması sonucu meydana gelen selden etkilenen 6 köyde incelemeler devam ediyor. Yüksek kesimlerden gelen sel suları ilçeye bağlı Çakırlı, Cinköy, Çiriştepe, Karadiken, Tepeköy ile Taşçılı köylerinde narenciye ve meyve ağaçlarının ekildiği araziler zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı, ancak oldukça etkili olduğu yağışlar nedeniyle ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri maddi hasara ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. "BORÇLAR ERTELENSİN"
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, zarar gören bölgede incelemelerde bulundu ve muhtarlardan bilgi aldı. Başkan Ergezer, "Bölge çiftçileri olarak Pamukluk Barajı'nın bitmesini büyük bir umutla beklerken, daha baraj çalışması bitmeden böyle bir olayla karşılaşmış olmak bizleri gerçekten korkuttu. Çünkü bu barajın bitmesiyle 65 bin dönümlük tarım arazisi sulanabilecek. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve gerekli olan tedbirler alınır. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz" dedi.