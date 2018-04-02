60 kişilik teknede 113 göçmen

ADANA İl Jandarma Komutanlığı, Mersin
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve güvenlik güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 113 göçmen, insan tacirlerinin elinden kurtarıldı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada bir teknenin 3 şüpheli tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere satın alındığı belirledi. Tekneni bölgeden ayrıldığını tespit eden ekipler hemen Mersin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti. Teknenin Mersin'in Silifke İlçesi Yeşilovacık bölgesinde beklediği tespit edildi. Yapılan operasyonda göçmen kaçakçısı 3 kişi ile birlikte 113 göçmen yakalandı.