Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 60 kişilik teknede 113 göçmen

60 kişilik teknede 113 göçmen

Giriş Tarihi: 2.4.2018
60 kişilik teknede 113 göçmen
ADANA İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve güvenlik güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 113 göçmen, insan tacirlerinin elinden kurtarıldı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada bir teknenin 3 şüpheli tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere satın alındığı belirledi. Tekneni bölgeden ayrıldığını tespit eden ekipler hemen Mersin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti. Teknenin Mersin'in Silifke İlçesi Yeşilovacık bölgesinde beklediği tespit edildi. Yapılan operasyonda göçmen kaçakçısı 3 kişi ile birlikte 113 göçmen yakalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
60 kişilik teknede 113 göçmen
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN