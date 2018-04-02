Antep lahmacunu tescilli ürün olacak

GAZİANTEP
Mutfağı'nın lezzetli yemeklerinden lahmacun da baklavanın ardından AB tescilli ürünler arasına katılacak. 'Antep lahmacununu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescilleten Gaziantep
Ticaret Borsası (GTB) uluslararası tescil için Avrupa Birliğine başvurdu. Antep lahmacununun AB'de tescil edilmesi durumunda, Gaziantep'in ikinci, Türkiye'nin ise Antep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya kayısısından sonra dördüncü ürünü AB tescili almış olacak. GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, lahmacunun Avrupa serüveninin resmen başladığını belirterek, Gaziantep sofralarının vazgeçilmez lezzeti lahmacunun, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescil edilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvuruların yapıldığını ifade etti. Bayram, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, lahmacunun AB'de koruma altına alınacağını ve dünyada Antep veya Gaziantep ismiyle anılacağını söyledi.