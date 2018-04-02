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Birleşmiş Milletler’e MUN tavsiyeleri

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Birleşmiş Milletler’e MUN tavsiyeleri
BİRLEŞMİŞ Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardan olan MUN (Model United Nations) toplantısı Gündoğdu Koleji, ev sahipliğinde gerçekleşti. AGK Öğrenci Meclisi'nin organizasyonu ile gerçekleşen Gündoğdu Model United Nations toplantısında gençler, 'Daha Güzel, Daha Yaşanılabilir Bir Dünya' için insanlığın sorunlarına çözüm önerileri sundu. MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul ediliyor. MUN, Konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderiliyor. Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev alıyor.
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Birleşmiş Milletler’e MUN tavsiyeleri
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