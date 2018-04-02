Büyük randevu

Spor Toto 1. Lig'de çıkışını sürdürmek isteyen Gazişehir Gaziantep
ile tehlikeli bölgeden kurtulmanın yolunu arayan Adana
Demirspor bugün Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. Saat 18.00'de Gaziantep Stadı'nda başlayacak olan maçın hazırlıklarını tamamlayan takımlar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde
üst üste aldığı sonuçlarla zirveyi zorlayan Gazişehir Gaziantep taraftarına güveniyor. Teknik direktör Erkan Sözeri, çok güçlü bir rakiple ile mücadele edeceklerini belirterek, "Adana Demirspor son haftalarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Bu yüzden işimiz kolay değil. Adana Demirspor ile yapacağımız maç başta olmak üzere tüm karşılaşmalarda Gaziantepli sporseverlerin desteğine ihtiyacım var"
diye konuştu. DEMİRSPOR HEYECANLI
Adana
Demirspor cephesinde ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli maç arasını çalışarak geçiren mavi-lacivertli ekip Gazişehir Gaziantep maçına büyük önem veriyor. Teknik adam Mustafa Uğur, "Artık bu saatten sonra sahada oyuncularımız oynayacak. Gaziantep'ten mutlu dönmek için elimizden geleni yapacağız"
dedi.