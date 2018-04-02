Cami cemaatine hırsızlık uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki camileri dolaşarak, cemaati hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Battalgazi ve Güneşli Mahallesi'ndeki din görevlileri ile Battalgazi camilerinde cuma namazı sonrasında camiden çıkan vatandaşlara, hırsızlık ile dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gereken bilgilerin yer aldığı broşür dağıtan ekipler, şüphelenilen durumlarda polis imdat hattının aranmasını istedi. Ekipler, namaz çıkışı vatandaşlara telefon dolandırıcılığı, sahte para, asayiş ve hırsızlık gibi konularda dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Hırsızlığın bir fırsat suçu olduğunu ve bu fırsatın hırsızlara verilememesini cami cemaatinden isteyen ekipler, tehlikeyi önceden tahmin etmenin ve tedbir almanın riski azaltan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.