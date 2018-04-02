Çamurlu tarlaların turuncu bereketi

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'ın Reyhanlı ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla Türk ve Suriyeli işçiler tarafından çamurlu tarlalardan toplanan havuçlar, bin bir emekle sofralara ulaştırılıyor. Reyhanlı ilçesinde sabahın erken saatlerinde Türk ve Suriyeli işçilerin havuç toplama mesaileri başlıyor. Çamurlu tarladan elle toplanan havuçlar, sapları kopartılarak çuvallara dolduruluyor. İHRAÇ EDİLİYOR
Traktöre yüklenerek temizlenmek üzere fabrikaya gönderilen üzeri çamur kaplı havuçlar, tazyikli su yardımıyla yıkanıyor. Fabrikalarda temizlenen havuçlar, işçiler tarafından paketlenerek yurt içinin yanı sıra başta Suriye, Irak ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Reyhanlı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Öcal, havuç üretiminin kentte sürekli arttığını söyledi. İlçede 3 bin dekar alana havuç ekildiğini belirten Öcal, "Önceki yıllarda havuç üretiminde 500 dekar ekim yapılırken, bu oran şimdilerde 3 bin dekarı buldu. Dönüm başına 3 ton havuç alıyoruz. Bir iki ay daha hasat devam edecek. Yaklaşık 6 bin ton havuç mahsulünü iç ve dış piyasaya göndermiş olacağız. Gelecek yıl Reyhanlı'da 5 bin dekar havuç ekmeyi hedefliyoruz" dedi.