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Down sendromlu çocuklara atla terapi

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Down sendromlu çocuklara atla terapi
GAZİANTEP'TE Downla Umut Penceresi Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında Down sendromlu öğrencilere, Hayvanat Bahçesi'nde atla terapi (hipoterapi) yapılıyor. Proje kapsamında Down sendromlu 228 öğrenci, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hipodrom alanında ata bindiriliyor. Atlarla denge koordinasyonlarının artması sağlanan öğrenciler, fizyoterapistler eşliğinde tedavi ediliyor. Dernek sorumlusu Bengü Aslanpay, "Atlarla yaptığımız bu terapinin çocuklarımız üzerindeki etkisi, denge koordinasyonun sağlanması, beyin ve vücut arasındaki koordineyi sağlaması için uygulanan ciddi bir terapi yöntemidir. Ata binemeyen bireylerin ata dokunmaları bile bu terapinin bir parçasıdır" dedi.
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Down sendromlu çocuklara atla terapi
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