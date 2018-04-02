En İyi Kareler Fotoğraf Sergisi Şanlıurfa’da

Fotoğrafa ilgi duyan bir kuşağın gelişimine ve geleceğin fotoğrafçılarının yetişmesine olanak sağlamak amacıyla "Gülümseten Kareler", "Dostluk Kareleri", "Çocuk Hakları", "Hayvan Hakları" ve "Sevgi Kareleri" konulu başlıklar altında düzenlenen yarışmalara katılan eserlerden derlenen "En İyi Kareler" fotoğraf sergisi 4 Nisan Çarşamba günü AVM'nin ortak kullanım alanında ziyaretçilerle buluşacak. Fotoğraf yarışmalarına 5 yıl içinde 15 bini aşan yetişkin dışında 100'ü aşkın okuldan 10 bin gencin katılım sağladığı belirtildi. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir'de sanatseverlerle buluşan "En İyi Kareler" fotoğraf sergisi Şanlıurfa Piazza'da 15 Nisan tarihine kadar gezilebilecek. Sergi 29 Nisan'da da Kahramanmaraş Piazza'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SANAT KARELERİ İÇİN BAŞVURU SÜRÜYOR

Her yıl farklı bir konsept ile fotoğraf tutkunlarını bir araya getiren yarışma ise bu yıl sanat kareleri teması ile gerçekleşecek. Her yaş grubundan bireylerin başvuru yapıp ödül kazanabileceği "Sanat kareleri" konulu yarışma 18 yaş üstü, lise 9-12'nci sınıf öğrencileri ve ortaokul 5-8'inci sınıf öğrencileri kategorilerde gerçekleştirilecek.

Toplamda 22 bin 650 Türk Lirası ödülün verileceği yarışmaya 20 Nisana kadar başvuru yapılabilecek.

