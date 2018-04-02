Hayatın ritmini birlikte yakaladılar

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Kredi Bankası Özel Bankacılık Adana
çalışanları takım-motivasyon etkinliğinde eğlenceli bir gece geçirdi. Mithat Saraçoğlu Caddesi'ndeki Lokal Kafe Bistro'da 'Farklı Sesler Aynı Ritimler' konulu motivasyon gecesi güzel görüntülere sahne oldu. Adanalı sanatçıların vurmalı sazlar eşliğinde farklı seslerdeki ritimleri geceye renk kattı. Gece boyunca ritimleri yakalayan bankacılar, farklı bir etkinliğe imza atmanın sevincini yaşadı. Bu tür motivasyon buluşmalarını sık sık yapmaya çakıştıklarını belirten bankacılar, "Bizim için eğlenceli bir gece oluyor. Hem stres atıyoruz hem de keyifli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bu geceyi düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.