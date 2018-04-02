Mersin’e 4 yılda 40 yıllık hizmet

Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 4 yıllık performansını değerlendirdi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda, '4 Yılda 40 Yıllık Hizmet' sloganı ile gerçekleştirilen 4. Hizmet Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Kocamaz, "4 yılda 40 yıla sığabilecek hizmetler üretmeyi başarmış, 25. yıla adım atmış bir belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım" dedi. KARŞILIKSIZ SEVGİ
Omuzlarındaki yükün ve vatandaşın beklentilerinin farkında olduğunu kaydeden Kocamaz "Mersin'i ve Mersinlileri, hiçbir karşılık beklemeden, içten ve gönülden, karasevdalılar gibi seviyoruz. Kurduğumuz merhamet odaklı sevgi sisteminin, yazdığımız hizmet destanının güç ve ilham kaynağı budur. Yüzler gülsün, karınlar doysun, bir tek vatandaşımız bile kendini çaresiz ve dışlanmış hissetmesin diye gece gündüz çalışmamızın nedeni budur" diye konuştu. KATILIMCI VE ŞEFFAF
Kocamaz, "İçme suyundan kanalizasyona, tarımdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden sağlığa, kültürden spora, çevreden veterinerlik hizmetlerine kadar her alanda görülmemiş hizmetler sunduk. Dört yıl gibi kısa bir sürede ürettiğimiz hizmet ve projelerle hayal ötesi işler başardık. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, katılımcı, şeffaf, adil ve kaliteli hizmetler sunarak ortaya bambaşka bir Mersin tablosu çıkardık" şeklinde konuştu. 25. HİZMET YILI
Başkan Kocamaz, "Bütün engelleme ve 15 Temmuz sonrası Belediyemiz üzerine kurulan kumpaslara rağmen alnı açık, başı dik, verdiği söz ve taahhütlerin tamamını yerine getirmiş bir halk adamı, 24 yılını tamamlamış ve bugün 25. yıla adım atmış bir belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım" dedi. Programın sonunda, hizmetlerin yer aldığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek, 4. yıl pastası kesildi.