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Minik öğrencide Mehmet Akif ruhu

İstiklal Marşı’nı yazdığı için verilen ödülü kabul etmeyen Mehmet Akif’in yolundan giden Ahsen Azra, İstiklal Marşı’nı okuma yarışmasında kazandığı ödülü Mehmetçiğe bağışladı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Minik öğrencide Mehmet Akif ruhu
'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ahsen Azra Doğan, kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Erdemli Sultan Akın İlköğretim Okulu 2-G sınıfı öğrencisi Ahsen Azra Doğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmada birinci olarak Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Ahsen Azra Doğan sınıf öğretmeni İbrahim Yıldız'a ödülünü Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda mücadele eden Mehmetçiğe destek amacıyla bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine okulda düzenlenen törende altın ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Küçük kız, "İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy yazdığı şiiri para için yazmamıştı. Ben de yarışmada aldığım küçük de olsa bu ödülü askerlerimize bağışlamak istedim" dedi.
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Minik öğrencide Mehmet Akif ruhu
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