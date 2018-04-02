Potanın perileri İstanbul’u devirdi

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ilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
'nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda oynadığı maçta İstanbul Üniversitesi'ni 98-42 mağlup etti. Yakın Doğu'da Lavender 21, Gruda 18, Bahar 14, Elin 14, Courtney 12 sayı ile oynarken galibiyette önemli rol oynadı. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu oyuncularını aldıkları sonuçtan dolayı kutladı. Teknik
adam Kalaycıoğlu, "Kazanmak adına elimizden ne geliyorsa yaptık ve başarılı olduk. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü elimizde tutarak sonuca gittik. Çıkışımızı sürdürdük. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan yöneticilerimize tek tek teşekkür ediyorum. Kalan maçlarımızı da kazanarak mutlu sona ulaşacağız"
dedi.