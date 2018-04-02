Şehit Murat Savaş Kale öğrencileri birinci oldu

BUGÜN NELER OLDU

yıl 12.'si düzenlenen TÜBİTAK ortaokul öğrencileri arası proje yarışması bölge sergisi Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreniyle sona erdi. Törene TÜBİTAK İl Koordinatörü Prof. Dr. Saadet Büyükalaca, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz, Korkut Ata Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Seyhan Tükel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile okul müdürleri katıldı. Yarışmada 8 dalda dereceye giren projelere ödül verildi. Seyhan Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu, Matematik alanında bölge birincisi olarak 7-11 Mayıs'ta Kayseri'de yapılacak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Ödüllerini Büyükalaca'nın elinden alan öğrenciler Yağmur Ağca ve Nagihan Dönmez hedeflerinin Türkiye finallerinde derece yapmak olduğunu söyledi. Okul Müdürü Mehmet Küçük öğrencilere ve proje danışmanı Serap Atay ve Hakan Atay'a teşekkür etti.