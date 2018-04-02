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Tefeci operasyonunda 12 kişi tutuklandı

’nın Karataş ilçesinde esnaf ve çiftçilere aylık yüzde 10 faizle para veren 17 tefeci gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 5 kişiye ise adli kontrol uygulandı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Tefeci operasyonunda 12 kişi tutuklandı
'da Karataş Cumhuriyet Savcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, özellikle çiftçi ve esnaflara yüzde 10 faizle para veren tefecilere yönelik çalışma başlattı. Delilleri tamamlayan polis düğmeye bastı. 20 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

TEHDİT EDİYORLARDI
Gözaltına alınan tefecilerin para verdikleri şahısların ödeme yapmaması halinde zorla senet imzalatıp mal varlıklarına el koyup kendi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi. Bir müteahhidin 70 bin lira tefeciden para aldığı, ödeyemediği için evleri ve arsalarına zanlıların el koyduğu, müteahhidin bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen 40 müşteki de tefecilerden şikayetçi oldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen tefecilerden Erol Şenkal, Ali Şenkal, İbrahim Erol, Hakan Töngüç, Özkan Töngüç, Yusuf Ece, Ersoy Konduracı, Yalçın Kelebek, Fevzi Akpınar, Aytaç Töngüç, Hikmet Kartüpü ile Hasan Mangu tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Tefeci operasyonunda 12 kişi tutuklandı
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