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Umre ödüllü yarışmanın birincisi belli oldu

’da, Din Kültürü ve öğretmeni ’ın kendi imkanları ile düzenlediği umre ödüllü yarışmanın birincisi belli oldu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 13:31
Umre ödüllü yarışmanın birincisi belli oldu

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve öğretmeni tarafından gerçekleştirilen umre ödüllü bulmaca ve kitap okuma sınavı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Hikmet'in 40 kapısı 40 hadis 40 yorum adlı kitap içeriği ilme düzenlenen yarışmanın sonuçları belli oldu.

Sonuçlara göre sınavda birinci olan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 11-E sınıfı öğrencisi umre ile ödülünü almaya hak kazandı. Sınavda başarılı olan 25 öğrenciye çeyrek altın, 25 öğrenciye 50'şer lira ve 50 öğrenciye de verileceği belirtildi. Ödül töreninin, 6 mayısta yapılacağı kaydedildi.

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