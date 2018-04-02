Umre ödüllü yarışmanın birincisi belli oldu

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ekrem Yılmaz tarafından gerçekleştirilen umre ödüllü bulmaca ve kitap okuma sınavı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Hikmet'in 40 kapısı 40 hadis 40 yorum adlı kitap içeriği ilme düzenlenen yarışmanın sonuçları belli oldu.

Sonuçlara göre sınavda birinci olan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 11-E sınıfı öğrencisi Ahmet Kuzu umre ile ödülünü almaya hak kazandı. Sınavda başarılı olan 25 öğrenciye çeyrek altın, 25 öğrenciye 50'şer lira ve 50 öğrenciye de plaket verileceği belirtildi. Ödül töreninin, 6 mayısta yapılacağı kaydedildi.

