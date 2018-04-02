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Uygur: Sorumluluğunuz çok büyük

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Uygur: Sorumluluğunuz çok büyük
ALTINÖZÜ Kaymakamı Bülent Uygur, Atatürk İlkokulu Konferans Salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Aday Sözleşmeli Öğretmen Yetiştirme Programında yer alan, Sözleşmeli Aday Öğretmenlere yönelik düzenlenen söyleşi programına katıldı. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Kaymamak Uygur, "Ülkemizin geleceğinin şekillenmesi açısından, öğretmenlik severek ve isteyerek yapılması gereken, vicdani sorumluluğu büyük olan bir meslektir. Sadece okulda ders anlatırken değil, sosyal alanın her yerinde öğrencilerinizle ilgilenmelisiniz. "dedi.
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Uygur: Sorumluluğunuz çok büyük
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