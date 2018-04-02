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Yüreğir'de asfalt çalışması devam ediyor

Yüreğir’de yol çalışmaları 7 ayrı noktada devam ediyor.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:27
Yüreğir'de asfalt çalışması devam ediyor

Havutlu, ve Mahallesi'nde asfalt kaplama sürerken 4 ayrı ekip ise yama çalışmalarını diğer mahallelerde sürdürüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçeye bugüne kadar yaklaşık 750 bin ton asfalt, 650 bin metrekare kilitli parke ve 2 milyon metrekare sathi kaplama yapıldığını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını kesintisiz sürdüğünü belirten Başkan Çelikcan, "Yenilediğimiz araç filomuzla hem köylerimize hem de mahallelerimize daha nitelikli hizmet götürüyoruz. Asfalt kaplama ekiplerimiz Havutlu, Bahçelievler ve Akdeniz Mahallelerimizde çalışmalarını sürdürürken asfalt yama ekipleri ise Yüreğir'in değişik mahallelerinde çalışmalarını devam ettiriyor'' şeklinde konuştu.

Havutlu Mahallesi'nin yollarının daha önceki yıllarda yapıldığını, altyapı çalışması dolayısıyla bozulduğunu belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir'de girilmedik sokak bırakmadık. Geçtiğimiz yıllarda Havutlu Mahallemizin yolları asfaltlanmıştı. Altyapı çalışması dolayısıyla bozulan yolları tekrar yapıyoruz. Gönül ister ki bütün kurumlar işbirliği içerisinde hareket etsin. Hem vatandaşımız mağdur olmaz hem de öz kaynaklarımızı daha verimli kullanırız" dedi.

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Yüreğir'de asfalt çalışması devam ediyor
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