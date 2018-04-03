Açık havada kitap okudular

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antakya İlçe Temsilciliği, Kütüphaneler Haftası nedeniyle okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine ilgi büyük oldu. 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiği kitap okuma etkinliğinde, kitabını alan herkes ağaçların gölgesinde kitap okuyarak, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekti ve farkındalık yaratmak için çabaladı.Etkinlik sonrası bir açıklama yapan TÜGVA Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin, 81 ilde eş zamanlı olarak etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Amacımız halka açık alanlarda bu etkinliği düzenleyerek, kitap okuma alışkanlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak. Bizler ilk ayeti 'Oku' emriyle başlayan bir ümmetin gençliği, Türkiye'nin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek üzere bir araya geldik" diye konuştu.