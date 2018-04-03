Adana ASKİ taraftarını sevindiremedi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Adana
ASKİ sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 79-72 mağlup oldu. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan potanın perileri buna rağmen sonuca gidemedi. Başantrenör Olcay Orak, güçlü bir takımla mücadele ettiklerini belirterek, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık"
dedi. 'TOPARLANACAĞIZ'
Orak, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onlara galibiyet armağan edemedik. Çabuk toparlanıp ligde kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Adana ASKİ iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bu yüzden basketbolcularıma inanıyorum"
diye konuştu.