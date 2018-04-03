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ASKİ taraftarını sevindiremedi

ASKİ Spor büyük umutlarla çıktığı Beşiktaş karşısında istediğini alamadı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Adana ASKİ taraftarını sevindiremedi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ASKİ sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 79-72 mağlup oldu. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan potanın perileri buna rağmen sonuca gidemedi. Başantrenör Olcay Orak, güçlü bir takımla mücadele ettiklerini belirterek, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık" dedi.

'TOPARLANACAĞIZ'
Orak, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onlara galibiyet armağan edemedik. Çabuk toparlanıp ligde kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Adana ASKİ iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bu yüzden basketbolcularıma inanıyorum" diye konuştu.
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Adana ASKİ taraftarını sevindiremedi
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