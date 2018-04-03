Adana Metrosu’nda farkındalık etkinliği

Adana
Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gönüllüleriyle birlikte Adana Metrosu'nda müzikli etkinlik düzenledi. 1-5 yaş arasındaki çocuklarda sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, ancak erken tanı ile tedavi edilebilen otizme karşı farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte metro yolcularına otizmle ilgili broşürler dağıtıldı. ZİÇEV gönüllüleri ve otizmli çocuklar, 13 kilometrelik güzergah boyunca gitar eşliğinde şarkılar söyleyip, farkındalığı arttıran broşürler dağıttı.