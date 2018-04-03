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’da trafik kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Adana’da trafik kazası: 1 yaralı
'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu kadın sürücü ağır yaralandı. Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde Seyran Deniz'in (28) kullandığı 01 ADF 25 plakalı otomobil, park halindeki 01 BL 285 plakalı kamyonete çarptı. Kazada araçta sıkışan Deniz, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ve çevredekiler tarafından çıkarıldı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen Deniz'in yakınları gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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Adana’da trafik kazası: 1 yaralı
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