Altyapı temmuzda üstyapı yakında

Önceki gün yapılan AK Parti Adana
6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Adanalılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Havalimanı'nın bazı talihsizlikler nedeniyle geciktiğini belirterek, "Baktık başka türlü olmuyor, en sonunda bu işi doğrudan kamu yatırımı olarak hayata geçirmeye karar verdik. Bu havalimanının altyapı işleri temmuz ayında bitiyor. Üstyapı ihalesi de yakından yapılacak. Adana'yı her alanda büyütmek için çok önemli hizmetlere imza attık. Adana'yı şaha kaldıracağız" dedi. 'KASIM'DA DESTAN YAZAR'
Bayrağa olan bağlılığı, bayrak ile sembolleşen istiklal ve istikbal aşkını en iyi anlatan şairlerin Mehmet Akif Ersoy ve Arif Nihat Asya olduğunu dile getiren Erdoğan, Asya'nın "Bayrak Şiiri'ni salondakilerle birlikte okudu. Erdoğan, salondakilerin coşkusu üzerine, "Adana bugün bir başka. Bu Adana, Mart yerel seçimlerini bir defa Allah'ın izniyle bitirir. Kasım seçimlerinde de destan yazar" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yılda Adana'ya 37 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını bildirerek bunun sıradan bir rakam olmadığını söyledi. Eğitimde 8 bin derslik inşa ettiklerini, yükseköğrenimde 3 bin 300 yataklı yurtları hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, "Eskiden beri burası futbolda söz sahibi bir şehir. Şimdi tarihine ve şanına yakışır şekilde 33 bin kişilik bir stadyum inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon maçlar bu stadyumda oynanacak" dedi. Konuşması "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile kesilen Erdoğan, yapımı yılan hikayesine dönen Çukurova Bölge Havalimanı için Adanalılara müjdeyi verdi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Havalimanı, maalesef talihsizlikler sebebiyle gecikti. Baktık başka türlü olmuyor, en sonunda bu işi doğrudan kamu yatırımı olarak hayata geçirmeye karar verdik. İlk etapta yıllık 15 milyon kapasiteli olacak, gerekirse ileride kapasite 30 milyona çıkartılabilecek. Bu havalimanının altyapı işleri temmuzda bitiyor. Üstyapı ihalesi de hemen yakında yapılıyor. Hedefimiz en kısa sürede burayı hizmete açmak. Adana için çok önemli hizmetlere imza attık. Adana'yı şaha kaldıracağız." 'ZAFERLE ÇIKACAĞIZ'
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Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde Fikret Yeni, il başkanlığına yeniden seçildi. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda tek liste halinde gidilen seçim sonucunda il başkanlığa devam eden Fikret Yeni, "Hedefimiz daha da ileri. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, önce 2019 Mart, sonra Kasım seçimlerinden zaferlerle çıkacağız. Adana şaha kalkacak" dedi. ESNAF RAHATLADI
Adana'dan sonra Hatay İl Kongresi'ne katılmak için helikopterle bu kente geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hataylı ve Kilisli esnafa iyi bir haber verdi. Erdoğan, "Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz aralık ayından önümüzdeki hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık" şeklinde konuştu.