Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Atık elektroniğe karşı ‘e-möp’ uygulaması

Atık elektroniğe karşı ‘e-möp’ uygulaması

Şehitkâmil Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan elektronik eşya atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandırmak için ‘e-möp’ uygulaması başlattı

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Atık elektroniğe karşı ‘e-möp’ uygulaması
Şehitkâmil Belediyesi, doğaya yüzyıllar boyunca zarar verecek olan kullanılmaz haldeki elektronik eşya atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandırmak için 'e-möp' uygulaması başlattı. Çevreye ve yer altı sularına zarar verilmesini önlemek için bu projeyi hayata geçirdikleri söyleyen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Özellikle elektronik eşyaların içindeki ağır metallerin suya karışmasını önlemek adına böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Projemizi mümkün olduğu kadar toplumun her noktasına yayarak bu tür atıkların doğaya atılmadan bertaraf etmek için çalışıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atık elektroniğe karşı ‘e-möp’ uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN