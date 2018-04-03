Atık elektroniğe karşı ‘e-möp’ uygulaması

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Şehitkâmil Belediyesi, doğaya yüzyıllar boyunca zarar verecek olan kullanılmaz haldeki elektronik eşya atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandırmak için 'e-möp' uygulaması başlattı. Çevreye ve yer altı sularına zarar verilmesini önlemek için bu projeyi hayata geçirdikleri söyleyen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Özellikle elektronik eşyaların içindeki ağır metallerin suya karışmasını önlemek adına böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Projemizi mümkün olduğu kadar toplumun her noktasına yayarak bu tür atıkların doğaya atılmadan bertaraf etmek için çalışıyoruz" dedi.